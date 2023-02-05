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Споживання зростає, але дефіцит зменшився: яка ситуація зі світлом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Споживання зростає, але дефіцит зменшився: яка ситуація зі світлом
Ремонтні бригади цілодобово спільно працюють для усунення наслідків аварії в Одеській області
фото з відкритих джерел

Погодинні відключення діятимуть з 16:00 до 20:00 у всіх областях, за виключенням Київської та Одеської

Через посилення морозів в Україні поступово зростає споживання електроенергії. Більш стрімке зростання очікується у понеділок, 6 лютого, із початком робочого тижня. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Повідомляється, що після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

Дефіцит електроенергії дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, але зберігається на суттєвому рівні. Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі, зазначає «Укренерго».

Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

Наразі ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської областей, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

Внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК «Укренерго» в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення.

Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці «Укренерго» розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

Ремонтні бригади цілодобово спільно працюють для усунення наслідків аварії в Одеській області та якнайшвидшого відновлення енергоживлення.

Нагадаємо, в Одеському районі вранці 4 лютого сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Також 4 лютого через відсутність електропостачання припинили курсувати трамваї та тролейбуси. 

Протягом доби в Одесу завезуть потужні генератори від Міненерго та газотурбінну електростанцію від США, щоб заживити критичну інфраструктуру та житловий комплекс, знеструмлені через аварію на підстанції.

Станом на вечір 4 лютого була заживлена критична інфраструктура Одеси.

Теги: аварія Київщина Одещина Укренерго електроенергія

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