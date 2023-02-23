Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 23 лютого

На українців сьогодні чекає малохмарна і суха погода

Сьогодні, 23 лютого, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не передбачається. У деяких областях на дорогах буде ожеледиця. Температура по Україні коливатиметься від 16° морозу вночі до 10° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Вітер пануватиме північний з переходом у західній частині на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

На дорогах північно-східних областей місцями спостерігатиметься ожеледиця.

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Температура у східних та північно-східних областях вночі становитиме 11-16° морозу, а вдень – 3-8° морозу. У західних, більшості південних областей та в Криму вночі стовпчики термометра покажуть 0-5° морозу, а вдень прогріється до 2-7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла. На решті території України вночі температура опуститься до 5-10° морозу, а вдень прогріється від 3° морозу до 2° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважатиме північний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області становитиме вночі 5-10° морозу, а вдень – від 3° морозу до 2° тепла. У Києві вночі стовпчики термометра вкажуть 7-9° морозу, а вдень прогріється до 0°.