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У Києві охоронець не пустив дітей до укриття під час тривоги й отримав покарання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві охоронець не пустив дітей до укриття під час тривоги й отримав покарання
Дітей не пустили в укриття школи №40 у Святошинському районі столиці
фото: Тетяна Даниленко/Facebook

Охоронця 40-ї школи усунули від обов'язків

Звільнено охоронця, який не пустив дітей до укриття школи №40 у Святошинському районі Києва через те, що ті були з собакою. Про це повідомив депутат Київради ІХ скликання Леонід Ємець у Facebook.

«Охоронця 40-ї школи, який не пустив дітей в укриття під час тривоги – звільнено», – написав Ємець.

Нагадаємо, що двох дітей не пустили до сховища у столичній школі під час оголошення тривоги, оскільки вони хотіли взяти з собою собаку. Директорка навчального закладу пояснила дану ситуацію тим, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.

До слова, на ситуацію у столичній школі відреагувала поліція. Розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Як повідмлялося, вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. Унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирні і чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди. Відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

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Теги: Київ діти школа укриття

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