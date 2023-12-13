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Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва
Правоохоронці реєструють мешканців багатоповерхівки у Дніпровському районі, квартири яких зазнали пошкоджень
фото: glavcom.ua/Наталка Прудка

На місці працює поліція, Червоний хрест і ООН

Уночі 13 грудня Київ зазнав масованого ракетного удару. У Дніпровському районі столиці уламки російської ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Його мешканці досі оговтуються від пережитого. Кореспондентка «Главкома» з’ясувала, що зараз відбувається на місці події.

Нині мешканці багатоповерхівки у Дніпровському районі, квартири яких зазнали пошкоджень, реєструються в поліції – правоохоронці облаштували палатку просто на вулиці. У соцслужбі району постраждалим обіцяють одразу виплатити по 10 тис грн. Для цього потрібно, зокрема, зареєструватися в Дії. Крім того, люди отримають додаткову допомогу, коли РФ виплатить репарації.

Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 1
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 2
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 3
фото: glavcom.ua

На місці також працює Червоний хрест і ООН. 

Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 4
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 5
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 6
фото: glavcom.ua

Постраждалих пригощають гарячим чаєм, печивом, бутербродами і навіть борщем.

Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 7
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 8
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 9
фото: glavcom.ua

Комунальники збирають вибите скло, вікна тощо. А вирву вже заривають трактором.

Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 10
фото: glavcom.ua
Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 11
фото: glavcom.ua

Із вікон чутно, як вигрібають розбите скло. Хтось розшукує котів, які з переляку повтікали з домівок. У будинку досі є опалення, але всі вікна вибиті.

Мешканці багатоповерхівки оговтуються від удару РФ. Фоторепортаж із Києва фото 12
фото: glavcom.ua

Люди потроху відходять від шоку, вже діляться враженнями і рятують домашніх тваринок.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Як повідомлялося, повітряна тривога у столиці була оголошена після вибухів у районі лівого берега, які пролунали вночі 13 грудня.  

До слова командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття всіх десяти ракет, що летіли в напрямку Києва по балістичній траєкторії.

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Теги: Київ обстріл українці будинок

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