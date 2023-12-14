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Міносвіти повідомило, чи будуть у школах новорічні святкові ранки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міносвіти повідомило, чи будуть у школах новорічні святкові ранки
Заклади освіти наділені автономією та можуть приймати рішення щодо проведення святкових заходів самостійно
Фото: скріншот відео videolutsk

В умовах воєнного стану для учнів повинні створюватись безпечні умови 

В умовах війни доцільність проведення святкових ранків та виступів у школах та дитячих садках постає під питання, оскільки укриття на випадок повітряної тривоги є не у всіх закладах. Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки у коментарі РБК.

Міносвіти зазначило, що «освітній процес в умовах воєнного стану повинен бути орієнтований, перш за все, на створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу». Повідомляється, що згідно із законом, питання управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм, віднесено до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Міністерство також повідомило про інформування керівників обласних та Київської міської військових адміністрацій про особливості організації 2023/2024 навчального року під час воєнного стану.

«Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, організацію освітнього процесу в умовах воєнного стану в межах своєї компетенції здійснюють органи виконавчої влади, військово-цивільні адміністрації та органи місцевого самоврядування, керівники органів управління у сфері освіти та закладів освіти, їх засновники», – підкреслило Міносвіти.

Згідно із Законом України «Про освіту» заклади освіти наділені автономією та можуть самостійно приймати рішення щодо освітніх, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом. Міністерство повідомило, що організація освітнього процесу та діяльності закладів дошкільної та загальної середньої освіти належать до повноважень його керівників.

З огляду на безпекову ситуацію в кожному населеному пункті та вимоги воєнного стану, Міносвіти пропонує закладам освіти «виважено й відповідально» ухвалювати рішення щодо проведення заходів, пов’язаних із різдвяними та новорічними святами.

Нагадаємо, цього року Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким Різдво святкуватимуть 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

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Теги: дитячий садок школа Міністерство освіти і науки укриття

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