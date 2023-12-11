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Росія била балістикою по Києву, поранено четверо осіб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія била балістикою по Києву, поранено четверо осіб
У мікрорайоні Бортничі постраждали будинки внаслідок вибухової хвилі
фото: Mykola Kalashnyk/Facebook

Протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці

Сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Травми отримало четверо мешканці Борничів:

  • чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Перша медична допомога надавалась на місці
  • троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н. – у всіх гостра реакція на стрес, допомога теж надавалась на місці.

За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що, за попередніми даними, протиповітряною обороною знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траекторії.

Нагадаємо, близько 4-ї години ранку в Києві пролунала серія вибухів. Повідомлялося, що внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Дарницькому та Голосіївському районах.

Теги: окупанти Київ ракета

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