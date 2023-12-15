У Києві дітей не пустили до укриття під час тривоги: поліція відреагувала

Директорка школи нагадала, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття

Двох дітей не пустили до укриття школи №40 у Святошинському районі столиці через те, що вони не захотіли залишати на вулиці свого собаку. За цим фактом поліція Києва розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці).

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Попередньо відомо, що подія сталася під час повітряної тривоги, приблизно о 15:30. Тоді брат із сестрою, 2011 і 2012 року народження, прямували до укриття однієї зі столичних шкіл Святошинського району, в якій вони навчаються. Однак охоронець не пустив їх до бомбосховища навчального закладу», – йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Встановлено, що охоронець заборонив дітям заходити до приміщення через те, що вони були із собакою породи «мальтіпу». Поліцейські зазначили, що чоловік своїми діями залишив дітей в небезпеці під час можливого обстрілу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

11-річна Саша і 12-річний Богдан прямували до укриття школи, в якій вони навчаються

Директорка навчального закладу підкреслила, що інакше діяти школа не могла – в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

Читайте також: