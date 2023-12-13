Ракета упала на територію лікарні в Києві: у столиці вже понад 50 постраждалих

Серед постраждалих унаслідок ракетної атаки на Київ шестеро дітей

Під час нічної атаки на Київ відбулося, за попередньою інформацією, падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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У кількох корпусах закладу повилітали вікна. Одна людина постраждала.

Поліція прибула на місце, оглядають воронку на території медзакладу.

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Загалом у Дніпровському районі Києва внаслідок ворожої атаки постраждали 45 людей. «18 із них госпіталізували, в тому числі двох дітей. 27 отримали допомогу медиків на місці. Зокрема, і троє дітей», – розповів мер у Telegram.

За даними КМВА, станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей.

Раніше повідомлялося, що в одній із дитячих лікарень у Дніпровському районі повибивало вікна та пошкодило центральний вхід до закладу.

Було відомо про 23 постраждалих.

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Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після якої у місті було оголошено повітряну тривогу.

У Києві тривала повітряна тривога, повʼязана із загрозою застосування ракетного озброєння.

Після робити ППО по збиттю ворожих цілей над Києвом, зафіксовано численне падіння уламків на лівому березі міста.

Триває робота рятувальників на місці обстрілів

До слова, з'явилося фото наслідків ракетної атаки на Київ.