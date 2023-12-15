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Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину
Дітей не пустили в укриття школи №40 у Святошинському районі столиці
фото: Тетяна Даниленко/Facebook

Директорка переконує, що школа діяла правомірно

Двох дітей не пустили до сховища у столичній школі під час оголошення тривоги через те, що вони не захотіли залишати тварину на вулиці, а хотіли взяти її із собою. Про це розповіла журналістка Тетяна Даниленко. За її словами, директорка навчального закладу пояснила дану ситуацію тим, що в правилах не дозволено пускати тварин в укриття. 

«Нам ще немало треба змінити у своєму способі мислення, щоб стати європейцями. На фото – 11-річна Саша і 12-річний Богдан. Минулого року їхній батько Юрій Овчинніков загинув у Запорізькій області у складі ССО «Азов». А сьогодні під уламками російської ракети прямо в Києві ледве не загинули його діти. Їх просто не пустили в укриття школи №40 (Святошинський район)», – йдеться у публікації.

Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину фото 1

Даниленко розповіла, що причиною стало те, що діти були із собачкою. За її словами, охоронець не пустив тварину в укриття, а діти відмовилися йти в приміщення без нього. 

«Мама була впевнена, що діти в безпеці, бо вони набрали її, перебуваючи біля сховища. Коли дівчинка подзвонила вже в істериці, бо страшно злякалася, мама Любов змушена була раніше йти з роботи, щоб заспокоїти Сашу та Богдана і розібратися в ситуації. Директор запевнила, що інакше діяти школа не могла – а раптом в інших школярів алергія на собак», – зазначила журналістка.

Тетяна Даниленко додала, що поліція «розвела руками» після питання про те, хто був би винен, якби з дітьми сталося непоправне. Вона також розповіла, що ситуація з дітьми трапилася рівно в тому місці, куди їхній батько 24 лютого 2022 прийшов, щоб стати добровольцем.

Варто додати, що згідно з Порядком заповнення та перебування в спорудах фонду споруд цивільного захисту, у бомбосховища не можна приводити тварин.

Дітей не пустили до сховища у школі під час тривоги: директорка назвала причину фото 2

Нагадаємо, що вночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди. Наразі відомо про 53 постраждалих, із них 20 людей госпіталізували.

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Теги: тварини діти Київ бомбосховища укриття школа

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