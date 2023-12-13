Ракетна атака на Київ: що зараз відбувається на місці падіння уламків (фото)
Поблизу постраждалої багатоповерхівки облаштували пункт допомоги, людей пригощають гарячим чаєм, потерпілим надають допомогу психологи
Уночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди.
У Дніпровському районі столиці уламки російської ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Багатоповерхівка зазнала значних руйнувань.
На місці падіння уламків ракети працює «Червоний Хрест», поліція, ДСНС та медики. Там облаштували пункт допомоги. Людей пригощають гарячим чаєм. Потерпілим надають допомогу психологи.
Столична влада повідомила, що мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі, який зазнав найбільших пошкоджень унаслідок ракетної атаки РФ, тимчасово прихистять у «пункті незламності». Його відкрили на території розташованої поруч школи №98. Учнів переведуть на дистанційну форму навчання.
Постраждалих забезпечать теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв'язком та першою медичною допомогою.
Столичний міський голова Віталій Кличко побував на місці падіння уламків російської ракети в Дніпровському районі. Він повідомив, що нині поблизу пошкодженої багатоповерхівки тривають слідчі дії. Пізніше мешканцям будинку дозволять забрати необхідні речі. Вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.
Подальшу долю будинку вирішуватимуть після експертизи. Якщо опорні конструкції не пошкоджені, багатоповерхівку відновлять, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок, зауважив Кличко. За його словами, якщо пошкодження конструкцій критичні, будинку знадобиться капітальний ремонт, тоді міська влада надасть тимчасове житло мешканцям.
На даний час відомо про 53 постраждалих, з них 20 людей госпіталізували. Як уточнили в КМВА, переважна більшість травмованих – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8 людей – гостра реакція на стрес. У решти – садна, опіки та інші травми. Інформації щодо загиблих немає.
Нагадаємо, вночі 13 грудня російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів.
Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх десяти ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії.
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