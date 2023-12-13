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Ракетна атака на Київ: що зараз відбувається на місці падіння уламків (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ: що зараз відбувається на місці падіння уламків (фото)
У Дніпровському районі столиці уламки російської ракети впали у двір багатоквартирного будинку
фото: glavcom.ua/Наталка Прудка

Поблизу постраждалої багатоповерхівки облаштували пункт допомоги, людей пригощають гарячим чаєм, потерпілим надають допомогу психологи

Уночі 13 грудня РФ завдала масованого ракетного удару по столиці. За попередніми даними поліції, унаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджені чотири багатоквартирних і чотири приватних житлових будинки, а також комунальні споруди.

Мешканці багатоповерхівки, яких евакуювали з будинку, де виникла пожежа після обстрілу РФ
Мешканці багатоповерхівки, яких евакуювали з будинку, де виникла пожежа після обстрілу РФ
фото: glavcom.ua

У Дніпровському районі столиці уламки російської ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Багатоповерхівка зазнала значних руйнувань.

Ракетна атака на Київ: що зараз відбувається на місці падіння уламків (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

На місці падіння уламків ракети працює «Червоний Хрест», поліція, ДСНС та медики. Там облаштували пункт допомоги. Людей пригощають гарячим чаєм. Потерпілим надають допомогу психологи.

Пункт допомоги для мешканців мікрорайону, де впали уламки ракет
Пункт допомоги для мешканців мікрорайону, де впали уламки ракет
фото: glavcom.ua

Столична влада повідомила, що мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі, який зазнав найбільших пошкоджень унаслідок ракетної атаки РФ, тимчасово прихистять у «пункті незламності». Його відкрили на території розташованої поруч школи №98. Учнів переведуть на дистанційну форму навчання.

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Унаслідок ворожої атаки відбулося загоряння декількох квартир, у будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілів
фото: glavcom.ua

Постраждалих забезпечать теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв'язком та першою медичною допомогою.

Столичний міський голова Віталій Кличко побував на місці падіння уламків російської ракети в Дніпровському районі. Він повідомив, що нині поблизу пошкодженої багатоповерхівки тривають слідчі дії. Пізніше мешканцям будинку дозволять забрати необхідні речі. Вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.

Подальшу долю будинку вирішуватимуть після експертизи. Якщо опорні конструкції не пошкоджені, багатоповерхівку відновлять, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок, зауважив Кличко. За його словами, якщо пошкодження конструкцій критичні, будинку знадобиться капітальний ремонт, тоді міська влада надасть тимчасове житло мешканцям.

Кличко оглянув житловий будинок в Дніпровському районі, що постраждав вночі від ворожого обстрілу, та поспілкувався з мешканцями
Кличко оглянув житловий будинок в Дніпровському районі, що постраждав вночі від ворожого обстрілу, та поспілкувався з мешканцями
фото: Віталій Кличко / Telegram

На даний час відомо про 53 постраждалих, з них 20 людей госпіталізували. Як уточнили в КМВА, переважна більшість травмованих – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8 людей – гостра реакція на стрес. У решти – садна, опіки та інші травми. Інформації щодо загиблих немає.

Нагадаємо, вночі 13 грудня російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів. 

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття усіх десяти ракет, що летіли у напрямку Києва по балістичній траєкторії.

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Теги: Київ уламки ракет

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