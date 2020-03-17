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    У Києві пацієнт випав з 12-го поверху лікарні

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    У Києві пацієнт випав з 12-го поверху лікарні

    Наразі паціент перебуває у важкому стані, зазначили лікарі

    З вікна столичної лікарні №12 Печерського району випав один із паціентів.

    Чоловік впав із 12 поверху.

    Про це пишуть очевидці у соцмережах.

    Наразі паціент перебуває у важкому стані, зазначили лікарі.

    Столичні правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини трагедії, повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Києва.

    Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.

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