У Києві пацієнт випав з 12-го поверху лікарні
Наразі паціент перебуває у важкому стані, зазначили лікарі
З вікна столичної лікарні №12 Печерського району випав один із паціентів.
Чоловік впав із 12 поверху.
Про це пишуть очевидці у соцмережах.
Наразі паціент перебуває у важкому стані, зазначили лікарі.
Столичні правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини трагедії, повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Києва.
Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.
Київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня.