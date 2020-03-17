Стали відомі подробиці про перших хворих на коронавірус у Києві



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Осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі

Один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині

Мер Києва Віталій Кличко розповів про двох киян, які першими у місті підхопили коронавірус.

Як написав Кличко у Facebook, один з хворих - молодий київський студент, який контактував з хворою жінкою, що померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він зараз перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці.

Другий випадок, додає мер Києва, це жінка, яка нещодавно відвідувала один з курортів Франції. Наразі вона перебуває на самоізоляції, під наглядом лікарів і отримує лікування вдома.

Кличко додав, що осіб, з якими контактували обидва пацієнти, зараз обстежують лікарі.

«Коронавірус таки увірвався до Києва... Дотримуймося рекомендацій лікарів і не дамо йому шансів на стрімке розповсюдження!», - додав Кличко.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

Уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.