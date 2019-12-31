Трагедія у Києві: жінка випала з 13 поверху



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Фото: Нацполіція

Киянка вийшла на балкон розвісити білизну, після чого її знайшли мертвою на землі

У ніч на вівторок, 31 грудня, в Святошинському районі Києва молода жінка загинула, впавши з 16 поверху багатоповерхівки, повідомляє Інформатор.

Зазначається, що трагедія сталася близько 00:40 за адресою проспект Академіка Палладіна, 21.

За попередньою інформацією правоохоронців, 28-річна жінка проживала в квартирі на 13 поверсі 16-поверхового будинку. У момент того, що сталося вдома також перебував її чоловік. Жінка вийшла на балкон, щоб розвісити білизну, і з невідомих причин випала з вікна.

При падінні вона отримала травми, несумісні з життям. Прибулі лікарі констатували смерть. Також на місце виїжджали патрульні і слідчо-оперативна група. Саме правоохоронцям належить з'ясувати, був це нещасний випадок чи самогубство. Подробиці трагедії з'ясовуються.