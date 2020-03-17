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    Законопроєкт про коронавірус: медикам обіцяють надбавки у 200%

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    Пропонується встановити доплати до заробітної плати &laquo;окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення&raquo; - Законопроєкт про коронавірус: медикам обіцяють надбавки у 200%
    Пропонується встановити доплати до заробітної плати «окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення»

    Співробітники медустанов України, які працюють з інфікованими коронавірусом пацієнтами, можуть отримати суттєву надбавку до заробітної плати

    У законопроєкті щодо протидії коронавірусу пропонується встановити доплати медичним працівникам, які беруть участь у ліквідації захворювання серед населення.

    Про це йдеться у тексті законопроєкту, опублікованому на сайті Верховної Ради.

    Зокрема у проєкті пропонується доручити Кабінету Міністрів України протягом тижня з дня набрання чинності цим документом (у разі ухвалення) встановити додаткові доплати до заробітної плати «медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (Covid-19), у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів».

    Також пропонується встановити доплати до заробітної плати «окремим категоріям працівників які забезпечують життєдіяльність населення».

    У законопроєкті передбачається, що Кабінет Міністрів України має забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

    Як раніше повідомлялося, законопроєкт зареєстровано 16 березня і передано на розгляд керівництву. Авторами документу є група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким.

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