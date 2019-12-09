Трагедія у Києві: підліток випав з вікна десятого поверху (фото)



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Родич виявив речі племінника та відкрите вікно на кухні Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі 14-річного хлопця

У понеділок, 9 грудня, близько 12-ї години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Орловській лежить хлопець без ознак життя. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річний підліток проживав разом із бабусею та дядьком на вулиці Грекова. Сьогодні вранці він вийшов із квартири та не повернувся. Коли родич приїхав до власної квартири на вулиці Орловській, що на 10-му поверсі, то виявив речі племінника та відкрите вікно на кухні. Також він побачив хлопця, який лежав на землі без ознак життя.

Нині поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків та очевидців інциденту. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.