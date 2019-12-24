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    Прокуратура назвала причину смертельної пожежі в психоневрологічному диспансері на Луганщині

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    Прокуратура назвала причину смертельної пожежі в психоневрологічному диспансері на Луганщині

    Після огляду місця події встановлено попередню причину загоряння - коротке замикання електропроводки в одній з лікарняних палат

    Прокуратура називає коротке замикання проводки причиною пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному диспансері в Будківці Луганської області, що призвела до загибелі чотирьох пацієнтів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури області.

    «Після огляду місця події встановлено попередню причину загоряння - коротке замикання електропроводки в одній з лікарняних палат», - повідомляє відомство.

    Також внаслідок пожежі в першому корпусі психоневрологічного диспансеру 3 пацієнтів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і отруїлися чадним газом.

    Зараз вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

    За даними Луганської обласної державної адміністрації, 72 зі 113 пацієнтів психоневрологічного диспансеру переведено в Сватівську обласну психіатричну лікарню.

    Інших розмістили в другому корпусі диспенсера.

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    Як повідомлялось, 22 грудня чотири людини загинули і три постраждали через пожежу в психоневрологічному диспансері в Будківці Луганської області.

    Поліція розслідує пожежу як службову недбалість.

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