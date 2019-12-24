Прокуратура назвала причину смертельної пожежі в психоневрологічному диспансері на Луганщині



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Після огляду місця події встановлено попередню причину загоряння - коротке замикання електропроводки в одній з лікарняних палат

Прокуратура називає коротке замикання проводки причиною пожежі в Старобільському обласному психоневрологічному диспансері в Будківці Луганської області, що призвела до загибелі чотирьох пацієнтів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури області.

«Після огляду місця події встановлено попередню причину загоряння - коротке замикання електропроводки в одній з лікарняних палат», - повідомляє відомство.

Також внаслідок пожежі в першому корпусі психоневрологічного диспансеру 3 пацієнтів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і отруїлися чадним газом.

Зараз вони перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

За даними Луганської обласної державної адміністрації, 72 зі 113 пацієнтів психоневрологічного диспансеру переведено в Сватівську обласну психіатричну лікарню.

Інших розмістили в другому корпусі диспенсера.

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Як повідомлялось, 22 грудня чотири людини загинули і три постраждали через пожежу в психоневрологічному диспансері в Будківці Луганської області.

Поліція розслідує пожежу як службову недбалість.