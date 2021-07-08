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    Чергова трагедія в Києві: дівчина випала з вікна багатоповерхівки

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    Трагедія сталась на&nbsp;вул. Гарматній, 38А&nbsp; - Чергова трагедія в Києві: дівчина випала з вікна багатоповерхівки
    Трагедія сталась на вул. Гарматній, 38А 
    Фото: Київ оперативний

    Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події

    У середу, 7 липня, у Солом’янському районі Києва стався трагічний випадок. На вулиці Гарматній, 38А дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Дівчина загинула на місці падіння.

    На місці прибули медики, яким лишалось лише констатувати смерть

    Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події.

    Нагадаємо, 1 липня на Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном.

    24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

    22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

    16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

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    Теги: Національна поліція України трагедія Київ смерть самогубство
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    Чергова трагедія в Києві: дівчина випала з вікна багатоповерхівки