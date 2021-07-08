Чергова трагедія в Києві: дівчина випала з вікна багатоповерхівки

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної події

У середу, 7 липня, у Солом’янському районі Києва стався трагічний випадок. На вулиці Гарматній, 38А дівчина випала з вікна багатоповерхівки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Дівчина загинула на місці падіння.

На місці прибули медики, яким лишалось лише констатувати смерть

Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної події.

Нагадаємо, 1 липня на Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном.

24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.