У Києві перекриють дороги через візит радника Трампа



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Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон прибуває з офіційним візитом до Києва

Тимчасові обмеження дорожнього руху можливі у трьох районах Києва

28-29 серпня у зв’язку з візитом в Україну радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах Києва, а також на Бориспільському шосе. Про це повідомляє Управління державної охорони України.

«Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення про Державний Протокол та Церемоніал України, затвердженого Указом президента України від 22 серпня 2002 року №746/2002, главам іноземних країн, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона», - йдеться в повідомленні.

Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Сполучених Штатів Америки на територій України впродовж візиту 28-29 серпня.

Як повідомлялося, Болтон заявив, що з нетерпінням чекає на зустрічі з партнерами у Києві, відзначивши, що США підтримують зусилля та бачення президента України Володимира Зеленського щодо реформ задля створення сильнішої та заможнішої України.

Крім того, США очікують від Зеленського формування нового уряду та реалізації задекларованих намірів.

Також, як стало відомо напередодні, у Білому домі ще не визначили дату зустрічі Трампа із Зеленським.