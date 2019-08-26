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    У Білому домі ще не визначили дату зустрічі Трампа із Зеленським

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    Дати зустрічі президентів США та України у Вашингтоні ще не визначені - У Білому домі ще не визначили дату зустрічі Трампа із Зеленським
    Дати зустрічі президентів США та України у Вашингтоні ще не визначені

    Трамп та Зеленський можуть зустрітися у Варшаві

    Дата зустрічі президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Вашингтоні ще не визначена.

    Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, повідомляє «Прямий».

    За словами Волкера, дати зустрічі президентів США та України у Вашингтоні ще не визначені.

    «Ми поки не маємо дати», - зазначив він.

    Втім, за його словами, Зеленський і Трамп можуть зустрітися наступного місяця у Польщі на заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни 1 вересня.

    «Обидва президенти очікуються на урочистостях у Варшаві, тому , можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І мати там бесіду. Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого Дому», - додав Волкер.

    Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що Трамп запросив Зеленського відвідати Вашингтон.

    8 липня колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що зустріч може відбутися в серпні-вересні 2019 року.

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявляв 27 липня, що дати зустрічі лідерів поки не визначено.

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