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    США очікують від Зеленського формування нового уряду і реалізації задекларованих намірів

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    США очікують від Зеленського формування нового уряду і реалізації задекларованих намірів

    Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував Зеленський під час передвиборчої кампанії

    Сполучені Штати Америки очікують від України формування нового уряду і реалізації задекларованих намірів перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

    Про це заявив Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер, повідомляє «Прямий».

    «Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував пан Зеленський під час передвиборчої кампанії і які звучать нині, доки формується уряд. Це і обіцянки продовжити реформи та боротися з корупцією, і наміри продовжити деолігархізацію, й оголошений шлях на зближення із ЄС та НАТО», — заявив Волкер.

    Волкера додав, що Зеленський поки не мав можливості втілити свої ініціативи, бо новий парламент запрацював.

    «Це станеться уже найближчими тижнями, і тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем’єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько спрацювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив», — додав спецпредставник США.

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