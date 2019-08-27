США очікують від Зеленського формування нового уряду і реалізації задекларованих намірів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував Зеленський під час передвиборчої кампанії

Сполучені Штати Америки очікують від України формування нового уряду і реалізації задекларованих намірів перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це заявив Спеціальний представник США у справах України Курт Волкер, повідомляє «Прямий».

«Уряд США радо підтримує ті ініціативи, які оголошував пан Зеленський під час передвиборчої кампанії і які звучать нині, доки формується уряд. Це і обіцянки продовжити реформи та боротися з корупцією, і наміри продовжити деолігархізацію, й оголошений шлях на зближення із ЄС та НАТО», — заявив Волкер.

Волкера додав, що Зеленський поки не мав можливості втілити свої ініціативи, бо новий парламент запрацював.

«Це станеться уже найближчими тижнями, і тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем’єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько спрацювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив», — додав спецпредставник США.