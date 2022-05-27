Дефіцит солі в Україні. Мережа «Ашан» оприлюднила нові ціни

Мережа українських гіпермаркетів запевнила, що солі на полицях її магазинів буде вдосталь

Контракти про постачання європейської солі були підписані ще у березні

«Ашан» покриває дефіцит української солі європейським товаром, який зараз коштує у гіпермаркетах мережі 25-30 грн за упаковку. Про це «Главкому» повідомила пресслужба компанії «Ашан Україна».

Компанія зазначила, що контракти із європейськими виробниками солі були підписані ще у березні. Тож перша сіль з Європи з’явилася у гіпермаркетах мережі в кінці квітня. Зараз в українських «Ашанах» продається сіль трьох категорій – кам’яна, екстра та йодована.

Пресслужба «Ашан Україна» пояснила, що головною причиною дефіциту солі на ринку є зависокий попит: «Працівники гіпермаркетів буквально не встигають її виставляти, а за день іноді продається запас 2-3 тижнів».

Втім, заспокоїв рітейлер, літній період консервації пройде без проблем із цим мінералом, бо імпорт солі вже відпрацьований: цього тижня «Ашан» отримає 50 тонн дефіцитного продукту, а наступного – ще 100 тонн.

Компанія «Ашан Україна» запевнила, що будь-які проблеми із товарами критичного вжитку в Україні будуть вирішуватися за допомогою імпорту з Польщі, Румунії та Угорщини. «Як тільки українські підприємства відновлять роботу, «Ашан» знову надаватиме пріоритет місцевим виробникам», – запевнив пресслужба рітейлера.

Нагадаємо, що з полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

Найбільша українська мережа супермаркетів, АТБ уже заявила, що дефіциту солі у її крамницях не буде.