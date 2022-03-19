Росія сьогодні. Люди влаштували бійку через цукор (відео)

Поки що лише цукор у дефіциті. Що буде далі?

В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Росіяни починають відчувати перші наслідки західних санкцій.

На полицях виникає дефіцит певних товарів. В Інтернет виклали відео з російського магазину, де люди влаштували бійку через цукор.

«Ну що, з богом», − каже працівник магазину, перш ніж виставити товар у залі. На цукор одразу збіглися люди і влаштували штовханину.

Одна жінка набрала собі цукру, так інші стали безсоромно його витягати з її візка.

УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!

Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.