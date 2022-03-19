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    Росія сьогодні. Люди влаштували бійку через цукор (відео)

    Поки що лише цукор у дефіциті. Що буде далі? - Росія сьогодні. Люди влаштували бійку через цукор (відео)
    Поки що лише цукор у дефіциті. Що буде далі?
    скріншот з відео

    В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Росіяни починають відчувати перші наслідки західних санкцій.

    На полицях виникає дефіцит певних товарів. В Інтернет виклали відео з російського магазину, де люди влаштували бійку через цукор.

    «Ну що, з богом», − каже працівник магазину, перш ніж виставити товар у залі. На цукор одразу збіглися люди і влаштували штовханину.

    Одна жінка набрала собі цукру, так інші стали безсоромно його витягати з її візка.

    УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА!!!

    Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування, особливою популярністю користується цукор.

    Черги вишукуються в усіх магазинах, а знайти на полицях цукор стає складніше. Люди штовхаються та отримують всього два пакети в одні руки.

    Теги: росія окупанти санкції війна продукти їжа #stoprussia
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    Росія сьогодні. Люди влаштували бійку через цукор (відео)