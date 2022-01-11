Влада готує «податок на цукор». Експерт розповів, як це вплине на ціни

Експерти вважають що новий податок призведе лише до зростання цін на газовані напої

В Україні можуть запровадити новий вид податку для виробників газованої води

В Україні незабаром можуть запровадити додатковий податок на газовані напої або так званий податок на цукор. Про це у Telegram повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги України Михайло Радуцький.

За його словами, у багатьох розвинених країнах такий вид оподаткування допоміг спонукати виробників зменшити вміст цукру в напоях, а споживачів перейти на більш здорові замінники.

Радуцький наголосив, що гроші з цього податку повинні витрачати на програми лікування і профілактики діабету та зміну шкільного харчування.

Однак деякі експерти, вважають що це призведе лише до зростання цін на цей вид товарів, пише видання «Сьогодні».

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціна цих товарів незабаром збільшиться, однак запровадження податків – зовсім не основна причина, а лише один з багатьох факторів.

«Найголовніший фактор, який впливає на ріст ціни – це величезні ціни на енергоносії. Розумієте, щоб зробити будь-яку аграрну переробку треба витрати величезну кількість газу та електроенергії. В силу того, що їх вартість росте катастрофічно, будуть рости і ціни», – каже експерт.

Пендзин наголошує, що у іншій ситуації, такий вид оподаткування міг би бути доречним. Однак в умовах енергетичної кризи та бізнесу, який ледь оговтався після локдаунів, це може погіршити ситуацію.

Як відомо, доходи українців почнуть перевіряти завдяки непрямим методам контролю. Податковій службі вдасться провести таку перевірку, якщо неофіційний дохід надходив на банківські картки українців

До слова, із 1 грудня 2021 року податки на зарплату змінилися разом із підвищенням мінімальної заробітної плати.

Також стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

Нагадаємо, Гетманцев заявив про успіхи податкової амністії.

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