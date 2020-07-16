Коронавірус не відступає: у Києві знову понад 100 нових хворих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Київщині за добу виявлено 16 випадків Covid-19

Станом на ранок 16 липня у Києві підтверджено 6613 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 116 осіб. За попередню добу збільшення складало 147 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 2160 людей, померли 126 людей.

У Київській області зафіксовано 3144 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 16 осіб. За попередню добу було виявлено 38 нових хворих на коронавірус. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2140 особи (за добу 86), померли 59 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 56455 випадків Covid-19. Протягом 15 липня зафіксовано 848 нових випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 56455

Одужали 28931

Хворіють 26079

Померли 1445

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 15 липня у Києві було підтверджено 6497 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 147 осіб.

Читайте також: