У Києві поліція з гонитвою та стріляниною затримала викрадача автівки (фото, відео)



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Зловмисник викрав Honda CR-V Фото: Нацполіція

Чоловік незаконно заволодів автівкою та при спробі втечі чинив опір і вдарив поліцейського

До київської поліції звернувся власник Honda CR-V та повідомив про зникнення машини, яку він залишив біля будинку на вулиці Дмитрівській. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили особу чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у викраденні іномарки. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповів начальник сектору карного розшуку Шевченківського управління поліції, правоохоронці проаналізували записи з камер відеоспостереження, за допомогою яких вони відстежили рух автомобіля містом.

«У подальшому ми знайшли викрадений автомобіль, який уже був на інших номерних знаках. Та коли побачили, що зловмисник сідає у викрадену машину, один із оперативників встиг сісти на пасажирське сидіння, аби його затримати. Водій не відреагував на законні вимоги правоохоронця зупинитися та рушив з місця, а інші співробітники почали переслідувати їх», - додав правоохоронець.

Співробітник поліції, який їхав у автівці з підозрюваним, попередив його про застосування табельної вогнепальної зброї та здійснив чотири постріли у моторний відсік, аби зупинити автомобіль. Утім правопорушник продовжив рухатися вже по зустрічній смузі, при цьому кілька разів вдарив поліцейського. Проїхавши деяку відстань, зловмисник зупинився та намагався втекти, але його затримали та доставили до управління поліції.

Підозрюваним виявився 47-річний киянин, який на даний час є підсудним за вчинення аналогічного злочину.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідуються кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до 12-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.