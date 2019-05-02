У Києві чоловік намагався викрасти з магазину «Кіндер-сюрпризів» на 7 тисяч грн



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Викрадені смаколики Фото: Київ оперативний

Чоловік зі Львова хотів винести «кіндери» із супермаркету у ТРЦ «Район» у Києві

У Києві із супермаркету у торговому центрі «Район» чоловік намагався викрасти десятки іграшок «Кіндер-сюрприз», сума яких перевищила 7 тисяч гривень.

Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

«Чоловік зі Львова хотів винести «кіндери» із супермаркету у ТРЦ «Район» у Києві. Не парочку, а багатенно - майже на 7000 гривень. Охорона відпрацювала на відмінно. Цінувальника солодкого передали копам», - повідомили у спільноті.

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