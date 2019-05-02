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    Новини

    У Києві чоловік намагався викрасти з магазину «Кіндер-сюрпризів» на 7 тисяч грн

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    Викрадені смаколики - У Києві чоловік намагався викрасти з магазину «Кіндер-сюрпризів» на 7 тисяч грн
    Викрадені смаколики
    Фото: Київ оперативний

    Чоловік зі Львова хотів винести «кіндери» із супермаркету у ТРЦ «Район» у Києві

    У Києві із супермаркету у торговому центрі «Район» чоловік намагався викрасти десятки іграшок «Кіндер-сюрприз», сума яких перевищила 7 тисяч гривень.

    Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

    «Чоловік зі Львова хотів винести «кіндери» із супермаркету у ТРЦ «Район» у Києві. Не парочку, а багатенно - майже на 7000 гривень. Охорона відпрацювала на відмінно. Цінувальника солодкого передали копам», - повідомили у спільноті.

    Раніше у Києві «юний тимурівець» підніс бабусі сумки і обікрав.

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