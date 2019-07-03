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    У Києві понад 100 магазинів відмовляться від поліетилену

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    У Києві понад 100 магазинів відмовляться від поліетилену

    3 липня у всьому світі відзначається International Plastic Bag-Free Day (Міжнародний день без пластику)

    Понад 100 магазинів, супермаркетів, аптек, громадських організацій та інших установ зареєструвалося до участі в акції «День без поліетилену», що відбудеться 3 липня.

    Управління екології та природних ресурсів КМДА запрошує всіх небайдужих киян долучитися до всесвітньої акції і щонайменше на день відмовитися від покупки й використання поліетиленових пакетів

    «Саме цього дня спробуйте повністю відмовитися від пластикових пакетів і скористайтеся екоторбинками. Ми сподіваємось, що поступово побутове використання таких пакетів зменшуватиметься і не обмежуватиметься одним днем акції», – заявив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

    У мерії кажуть, що долучитись до акції «День без поліетилену» можуть як споживачі, громадські організації, так і заклади, супермаркети, магазини, ринки та інші торгові точки.

    Як свідчить статистика ООН, щороку у світі використовують 5 трильйонів поліетиленових торбинок. При цьому кожного ж року до океану потрапляє 8 мільйонів тон пластикової тари – у тому числі, пакетів. Морські жителі ковтають шматочки пластику, що може призвести до смерті.

    За даними WWF (Всесвітній фонд природи), людина за день ковтає одну кредитну картку, за місяць – один пластиковий вішак для одягу. Це все мікропластик, який потрапляє в організм людини через воду та їжу.

    Наразі у Верховній Раді зареєстровані три законопроекти, які передбачають обмеження використання пластикових пакетів в Україні.

    Раніше міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену. 

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