Міністр екології закликав українців відмовитися від поліетилену бодай на день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За різними підрахунками для розпаду одного пакету потрібно 100 років

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак закликав заклади торгівлі та послуг (супермаркети, магазини, ринки) 3 липня - у Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag-Free Day) прожити один день без використання поліетилену.



«Людина не може жити тільки без кисню. Без решти речей - може. Думаю, що один день без поліетиленових пакетів, українці зможуть прожити без втрат та психологічних травм. Щоб мій заклик не залишився просто хорошою пропозицією, ми разом із Програмою розвитку ООН, міжфракційним об'єднанням депутатів Зелена енергія змін та Zero Waste Alliance Ukraine вирішили в цей день провести загальноукраїнську акцію «День без поліетилену», - написав Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

Утриматися від використання поліетилену він закликає не лише відомі торговельні мережі, а й потенційних покупців.



«Цього дня ми всі разом повинні спробувати обійтися без пластикових пакетів. Їм давно є прекрасні альтернативи у вигляди екоторбинок, паперових пакетів, зроблених власноруч сіток - названих у народі «авоськами». Насправді альтернатив багато. Тут все залежить від вашої фантазії. Торговельні мережі так само можуть використовувати перероблений папір. Все одно споживач завжди платить за упаковку», - пояснив суть акції Остап Семерак.



За особистим підписом Міністра екології вже надіслані офіційні листи до торговельних мереж із пропозицією підтримати ініціативу.



На його думку, такі акції допомагають формувати нову екологічну поведінку, привертають увагу до проблеми надмірного споживання одноразових пластикових виробів, які призводять до непоправного забруднення довкілля пластиковими відходами, сприяють популяризації доступних екологічних рішень на заміну пластику серед споживачів торговельних мереж, супермаркетів та магазинів роздрібної торгівлі.



Деталі акції можна дізнатися на Facebook



Нагадаємо, за різними підрахунками для розпаду одного пакету потрібно 100 років. При цьому у середньому людина використовує його лише 20 хвилин.



Більшість пакетів потрапляють на сміттєзвалища або розносяться вітром по території країни, так як рівень їх переробки становить менше 1 %. Від пакетів щороку помирає близько одного мільйону птахів та 100 тис. тварин. Також вони становлять загрозу людському здоров’ю, так як їх частки можуть потрапляти у харчі та воду. При цьому, для виробництва пакетів використовують невідновлювані ресурси – 35 л нафти на 1000 пакетів. Щороку кожен українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, в той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90 пакетів.