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    У Києві посеред дороги утворилась величезна яма в асфальті (фото)

    У Києві посеред дороги утворилась величезна яма в асфальті (фото)
    фото: Київ без цензури

    Під дією опадів яма на перехресті, за останні два тижні, розширилася на пів метра

    У Деснянському районі столиці прямо серед вулиці утворилася яма. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ без цензури».

    Повідомляється, що величезна яма на вулиці Кіото розширилася під дією опадів.

    «Треш на вул. Кіото триває. Дата завершення ремонту не відома. Всі міські служби про проблему знають, але ні чого не роблять. А тим часом під дією опадів яма на перехресті, за останні два тижні розширилася на пів метра», – йдеться в повідомленні.

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    У Києві посеред дороги утворилась величезна яма в асфальті (фото)
    У Києві посеред дороги утворилась величезна яма в асфальті (фото)
    У Києві посеред дороги утворилась величезна яма в асфальті (фото)

    Дата завершення ремонту на вулиці Кіото поки не повідомляється. У «Київавтодорі» ситуацію поки не коментували.

    Як раніше повідомлялося, у Києві на Відрадному в асфальті утворилася діра, внаслідок чого «в полоні» опинилася вантажна ГАЗель. Також на столичній Оболоні провалився асфальт.

    Так само раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма. Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

    Теги: Київ дороги Київавтодор
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    У Києві посеред дороги утворилась величезна яма в асфальті (фото)