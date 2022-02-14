У Києві міні-вантажівка провалилася під асфальт

На розі Василенка та Олекси Тихого у підземелля пішла невеличка вантажівка

У Києві на Відрадному в асфальті утворилася діра, внаслідок чого «в полоні» опинилася вантажна ГАЗель. Про це передали на Facebook-сторінці Київ Оперативний Kyiv Operative.

У повідомленні йдеться про те, що на розі Василенка та Олекси Тихого під землю провалилася невелика вантажівка. Наразі там чекають на приїзд евакуатора та ремонтної бригади, які мають звільнити транспорт, який потрапив у «пастку».

фото: Facebook/Київ Оперативний

Нагадаємо, у Києві таксист Bolt побив пасажира за прохання увімкнути радіо.

Також, у Києві поліцейські затримали таксиста, який підсипав наркотики у напій пасажирці, а потім пограбував її.