Діра більше метра: на столичній Оболоні провалився асфальт (фото)

Через яму, до будинку не можуть під'їхати машини

У Києві на Оболоні при в'їзді у двір багатоповерхівки провалився асфальт і утворилася велика яма. Про це повідомляється у групі «Оболонський район м.Києва» у Facebook.

За словами місцевої мешканки, це єдина дорога, яка веде у двір.

«У в'їзді у двір на вулиці Маршала Тимошенка, 4, провалився асфальт. Діра розміром 1,5 м», – йдеться в повідомленні.

Жінка звернулася до Оболонської РДА з проханням поремонтувати заїзд у двір, адже, через яму, до будинку не можуть під'їхати не тільки мешканці, туди не потрапить у разі потреби і швидка допомога.

У коментарях один з користувачів соцмережі опублікував фото, на якому видно, як імовірно у цю яму потрапив мікроавтобус.

Нагадаємо, раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

Також раніше повідомлялося, що на одному із проспектів Києва провалився асфальт.