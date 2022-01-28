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    Діра більше метра: на столичній Оболоні провалився асфальт (фото)

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    У яму вже потрапляли колеса автомобілів - Діра більше метра: на столичній Оболоні провалився асфальт (фото)
    У яму вже потрапляли колеса автомобілів
    фото: Оболонський район м.Києва/Facebook

    Через яму, до будинку не можуть під'їхати машини

    У Києві на Оболоні при в'їзді у двір багатоповерхівки провалився асфальт і утворилася велика яма. Про це повідомляється у групі «Оболонський район м.Києва» у Facebook.

    За словами місцевої мешканки, це єдина дорога, яка веде у двір.

    «У в'їзді у двір на вулиці Маршала Тимошенка, 4, провалився асфальт. Діра розміром 1,5 м», – йдеться в повідомленні.

    Жінка звернулася до Оболонської РДА з проханням поремонтувати заїзд у двір, адже, через яму, до будинку не можуть під'їхати не тільки мешканці, туди не потрапить у разі потреби і швидка допомога.

    У коментарях один з користувачів соцмережі опублікував фото, на якому видно, як імовірно у цю яму потрапив мікроавтобус.

    Нагадаємо, раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

    До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

    У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

    Також раніше повідомлялося, що на одному із проспектів Києва провалився асфальт.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор кияни міст
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    Діра більше метра: на столичній Оболоні провалився асфальт (фото)