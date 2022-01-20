На Героїв Севастополя провалився асфальт (фото)

Інцидент трапився на Героїв Севастополя

В одному з дворів Києві провалився асфальт і утворилася глибока яма. Про це повідомляє Телеграм-каналі «Київ без цензури».

Інцидент трапився на Відрадному. На місці вже працюють комунальники.

«На Героїв Севастополя, 33 провалився асфальт», – зазначили у дописі. На фото видно, що провалля огородили і ні місці вже працюють комунальники.

Причини інциденту невідомі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

Також раніше повідомлялося, що на одному із проспектів Києва провалився асфальт.