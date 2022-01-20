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    На Героїв Севастополя провалився асфальт (фото)

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    На місці події вже працюють комунальники - На Героїв Севастополя провалився асфальт (фото)
    На місці події вже працюють комунальники
    фото: Київ без цензури

    Інцидент трапився на Героїв Севастополя

    В одному з дворів Києві провалився асфальт і утворилася глибока яма. Про це повідомляє Телеграм-каналі «Київ без цензури».

    Інцидент трапився на Відрадному. На місці вже працюють комунальники.

    «На Героїв Севастополя, 33 провалився асфальт», – зазначили у дописі. На фото видно, що провалля огородили і ні місці вже працюють комунальники.

    Причини інциденту невідомі.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

    До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

    У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

    Також раніше повідомлялося, що на одному із проспектів Києва провалився асфальт.

    Теги: Київ ремонт Київавтодор кияни
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    На Героїв Севастополя провалився асфальт (фото)