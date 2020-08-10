У Києві пожежний автомобіль врізався у легковик (відео)



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ДТП сталася під час розвороту легковика Фото: скріншот відео

Водій автомобіля Chevrolet не надав переваги оперативному транспортному засобу пожежної служби

На проспекті Володимира Маяковського у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Chevrolet та пожежного автомобіля.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Chevrolet, розвертаючись, не надав переваги оперативному транспортному засобу пожежної служби, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок цього відбулося зіткнення.

Чи є постраждалі в результаті ДТП, правоохоронці не повідомляють.

Патрульна поліція закликає водіїв бути особливо уважними під час виконання маневрів та не наражати себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.