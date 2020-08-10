На столичних Позняках екскаватор ковшем проломив дах автівки (відео)
Тракторист зачепив автівку ковшем
Фото: скріншот відео
В результаті інциденту водій легковика отримав травму голови
Сьогодні, 10 серпня, на вулиці Ахматової в Дарницькому районі Києва екскаватор під час ремонтних робіт на дорозі проломив дах легкового автомобіля.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередніми даними, під час ремонту асфальту тракторист не побачив автівку Renault, яка проїздила повз, і зачепив її дах ковшем.
Водій Renault отримав травму голову.
Наразі на місці очікують швидку допомогу та поліцію.
Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.
10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.