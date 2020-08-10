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    На столичних Позняках екскаватор ковшем проломив дах автівки (відео)

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    Тракторист зачепив автівку ковшем - На столичних Позняках екскаватор ковшем проломив дах автівки (відео)
    Тракторист зачепив автівку ковшем
    Фото: скріншот відео

    В результаті інциденту водій легковика отримав травму голови

    Сьогодні, 10 серпня, на вулиці Ахматової в Дарницькому районі Києва екскаватор під час ремонтних робіт на дорозі проломив дах легкового автомобіля.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередніми даними, під час ремонту асфальту тракторист не побачив автівку Renault, яка проїздила повз, і зачепив її дах ковшем.

    Водій Renault отримав травму голову.

    Наразі на місці очікують швидку допомогу та поліцію.

    Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

    10 серпня вранці на Броварській окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.

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