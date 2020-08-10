Смерть на дорогах: за тиждень у ДТП у Києві загинули чотири людини
Понад 40 людей отримали травми в результаті ДТП
Упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод (для порівняння, тижнем раніше - 637 ДТП). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
У тому числі 37 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 30).
Внаслідок ДТП загинуло четверо учасників дорожнього руху: двоє водіїв та двоє пасажирів (тижнем раніше - двоє загиблих).
Травмовані 43 людини (позаминулого тижня - 34), із них 12 мотоциклістів та велосипедист.
За тиждень відбулося 10 наїздів на пішоходів, із них 7 - на пішохідних переходах.
Нагадаємо, 6 серпня на Старообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. В результаті аварії загинули три людини.