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    Смерть на дорогах: за тиждень у ДТП у Києві загинули чотири людини

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    Смертельна ДТП на Столичному шосе 6 серпня - Смерть на дорогах: за тиждень у ДТП у Києві загинули чотири людини
    Смертельна ДТП на Столичному шосе 6 серпня
    Фото: Нацполіція

    Понад 40 людей отримали травми в результаті ДТП

    Упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод (для порівняння, тижнем раніше - 637 ДТП). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

    У тому числі 37 аварій - з потерпілими (позаминулого тижня - 30).

    Внаслідок ДТП загинуло четверо учасників дорожнього руху: двоє водіїв та двоє пасажирів (тижнем раніше - двоє загиблих).

    Травмовані 43 людини (позаминулого тижня - 34), із них 12 мотоциклістів та велосипедист.

    За тиждень відбулося 10 наїздів на пішоходів, із них 7 - на пішохідних переходах.


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    Нагадаємо, 6 серпня на Старообухівській трасі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. В результаті аварії загинули три людини.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть автомобіль
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