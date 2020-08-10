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    Чергова смертельна ДТП під Києвом: вантажівка протаранила автобус (відео)

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    <span lang="UK">Вантажівка протаранила автобус у бік водія</span> - Чергова смертельна ДТП під Києвом: вантажівка протаранила автобус (відео)
    Вантажівка протаранила автобус у бік водія
    Фото: скріншот відео

    На місці ДТП загинув водій автобуса

    Сьогодні, 10 серпня, вранці на Броварській окружній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Аварія трапилася перед світлофором.

    За попередніми даними, водій ПАЗ із правої смуги почав розворот у забороненому місці в зоні ремонтних робіт і не пропустив вантажівку Mercedes, що рухалася у попутному напрямку.

    Вантажівка протаранила автобус у бік водія. В результаті ДТП водій автобуса загинув миттєво.

    Чи були в автобусі пасажири, не повідомляється.

    Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.

    ДТП вантажівки смерть водій Київщина
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