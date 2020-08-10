Чергова смертельна ДТП під Києвом: вантажівка протаранила автобус (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажівка протаранила автобус у бік водія Фото: скріншот відео

На місці ДТП загинув водій автобуса

Сьогодні, 10 серпня, вранці на Броварській окружній дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса ПАЗ і вантажівки Mercedes.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Аварія трапилася перед світлофором.

За попередніми даними, водій ПАЗ із правої смуги почав розворот у забороненому місці в зоні ремонтних робіт і не пропустив вантажівку Mercedes, що рухалася у попутному напрямку.

Вантажівка протаранила автобус у бік водія. В результаті ДТП водій автобуса загинув миттєво.

Чи були в автобусі пасажири, не повідомляється.

Як повідомлялося, 9 серпня на Житомирській трасі під Києвом автомобіль «Опель» протаранив «Форд», в результаті чого останній перекинувся.