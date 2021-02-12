У Києві правоохоронці затримали наркоторговців із «товаром» на 1 млн грн (фото)

Злочинці реалізовували наркотичні засоби через розгалужену мережу збуту на території Києва та області

Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру учасникам злочинної групи за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території Києва та Київської області. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 48-річний громадянин Азербайджану, залучившись підтримкою інших учасників злочинної групи з числа громадян цієї ж держави, а також громадян України, організував стійке об'єднання, яке займалось придбанням, зберіганням та реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин – карфентаніл, метадон (фенадол) та дифенгідрамін (димедрол).

Реалізовували наркотичні засоби через розгалужену мережу збуту на території Києва та області з дотриманням заходів конспірації.

Так, згідно з розробленим планом, учасники злочинної групи користувалися визначеними каналами зв’язку для передачі інформації про місця незаконного придбання та зберігання наркотиків, способів їх збуту та оплати.

У ході супроводження вказаного кримінального провадження в учасників групи проведено чотири оперативні закупки наркотичних речовин. За результатами проведених заходів трьох осіб, причетних до незаконної діяльності, затримано у порядку статті 208 КПК України.

Під час проведення обшуків у фігурантів провадження виявлено та вилучено пакети з твердими та кристалічними речовинами, обладнання для фасування, мобільні телефони, сім-карти, чорнові записи, банківські картки, флеш-карти, державні номерні знаки для автомобілів, квитанції з ломбарду, предмети, схожі на ножі та зброю, інші речові докази.

Вартість вилучених речовин, які за результатами експрес-тестів виявились наркотичними та психотропними засобами, становить близько 1 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Викрито учасників злочинної групи прокурорами спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Нацполіції України та слідчими СУ ГУНП у Києві.