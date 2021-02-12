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    Одеські правоохоронці затримали чоловіка з психотропами на суму понад 350 тис. грн

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    Чоловік збував товар шляхом закладки - Одеські правоохоронці затримали чоловіка з психотропами на суму понад 350 тис. грн
    Чоловік збував товар шляхом закладки
    фото: od.npu.gov.ua

    Дилер спеціально орендував квартиру в центрі міста

    Чоловік отримував оптові партії заборонених речовин, розфасовував і збував шляхом закладки.

    Він працював на один з Telegram-каналів зі збуту наркотиків, розповіли в пресслужбі ГУН в Одеській області.

    Місцеві оперативники отримали інформацію про те, що до міста йде посилка із забороненими речовинами. Перевіряючи наявну інформацію, біля одного з поштових відділень Одеси правоохоронці затримали 25-річного чоловіка з пакетом психотропної речовини – амфетаміном.

    Як встановили поліцейські, для зберігання «товару» і його фасування по дозах дилер спеціально орендував квартиру в центрі міста.

    Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили розфасовані сліп-пакети з псилоцибіновими грибами, пігулками екстазі, а також фасувальні матеріали і пристрій для фасування.

    Вартість вилучених заборонених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 350 тисяч гривень.

    Зловмиснику повідомлено про підозру за статтею «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

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    Теги: Одеса наркотики поліція
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