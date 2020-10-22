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    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)

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    Новий дитячий садок має три поверхи - У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    Новий дитячий садок має три поверхи
    Фото: пресслужба мера Києва

    Кличко відкрив новий сучасний дитячий садочок

    У середу, 21 жовтня, мер Києва Віталій Кличко відкрив новий дитячий садок №168 на масиві Відрадний у Солом'янському районі столиці.

    «Цей садок на вулиці Вацлава Гавела планували збудувати ще майже 40 років тому. Але об'єкт не завершили і він десятки років стояв, як недобудова та був фактично місцем проживання для безхатченків. Ми добудували садок, облаштували його і вводимо в експлуатацію. Навіть попри всі складнощі і кризу, що спричинила пандемія коронавірусу», - сказав Кличко.

    Новий сучасний садок - на три поверхи і розрахований на 260 дітей (14 груп). Будуть тут і окремі спеціальні групи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

    Прийматиме дітей дошкільний навчальний заклад уже з листопада. Наразі ж батьки можуть записувати своїх дітлахів в електронну чергу.

    «Садок - зручний, комфортний та яскравий. І точно сподобається дітям та їх батькам. Тут є басейн, величезні спортивна та актова зали з новеньким обладнанням. Є сучасна кухня і медичний блок, кабінети логопеда і психолога», - додав мер Києва.

    Садочок має сучасний фасад та інтер’єр. Також у ньому встановили систему внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, охоронну сигналізацію, домофонний зв'язок на вході на територію садка та в його будівлю.

    Приміщення дошкільного закладу зручне і для маломобільних відвідувачів. Тут облаштовані пандуси, ліфт, заїзди з пониженням бортових каменів.

    Садочок – енергоефективний, будівля утеплена і має сучасні системи вентиляції та опалення. Все освітлення в приміщеннях - енергозберігаюче.

    Дошкільний заклад має велику територію з ігровими майданчиками на свіжому повітрі, тіньовими навісами.

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    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)
    У Києві притон для безхатченків перетворили на сучасний дитсадок (фото)

    Нагадаємо, за останніх кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали 8 шкіл та близько 30 дитячих садочків.

    Віталій Кличко Київ діти дитячий садок
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