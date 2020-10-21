Чи підуть на карантин молодша школа та дитсадки?



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Нардеп заспокоїв батьків дошкільнят

Дитячі садки та початкову школу не планують закривати на карантин. Про це повідомив народний депутат із фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак.

Як відомо, зараз усі школи на канікулах до 30 жовтня. І усіх наразі цікавить питання, що буде після цих канікул, чи повернуться діти до навання.

«Після канікул, якщо не буде катастрофічного спалаху захворювань, усі школярі повернуться до школи у звичному режим. Але із збереженням масочного режиму та інших заходів безпеки. Але якщо рівень захворюваності буде зростати, школам буде рекомендовано перейти на дистанційну або змішану форму навчання», - розповів представник партії влади.

Він також попередив, що хоче «заспокоїти батьків» – це не стосується дошкільнят і учнів початкової школи. «Бо для них дистанційна форма справді дуже важка, їм потрібна робота оффлайн, в школі з вчителем», - наголосив нардеп.

Напередодні у Верховній Раді розповіли, чи підуть діти в школу після осінніх канікул.

Нагадаємо, що столичні школи йдуть на канікули з 21 жовтня.

Крім того, стало відомо, коли і скільки триватимуть карантинні канікули (ситуація по областях).