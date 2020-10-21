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    Чи підуть на карантин молодша школа та дитсадки?

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    Чи підуть на карантин молодша школа та дитсадки?

    Нардеп заспокоїв батьків дошкільнят

    Дитячі садки та початкову школу не планують закривати на карантин. Про це повідомив народний депутат із фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань освіти і науки Сергій Бабак.

    Як відомо, зараз усі школи на канікулах до 30 жовтня. І усіх наразі цікавить питання, що буде після цих канікул, чи повернуться діти до навання.

    «Після канікул, якщо не буде катастрофічного спалаху захворювань, усі школярі повернуться до школи у звичному режим. Але із збереженням масочного режиму та інших заходів безпеки. Але якщо рівень захворюваності буде зростати, школам буде рекомендовано перейти на дистанційну або змішану форму навчання», - розповів представник партії влади.

    Він також попередив, що хоче «заспокоїти батьків» – це не стосується дошкільнят  і учнів початкової школи. «Бо для них дистанційна форма справді дуже важка, їм потрібна робота оффлайн, в школі з вчителем», - наголосив нардеп.

    Напередодні у Верховній Раді розповіли, чи підуть діти в школу після осінніх канікул.

    Нагадаємо, що столичні школи йдуть на канікули з 21 жовтня.

    Крім того, стало відомо, коли і скільки триватимуть карантинні канікули (ситуація по областях).

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