МОН повідомив, як навчатимуться школярі у «червоній» зоні після канікул



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Загалом формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах, - міністерство

Школи у «червоній» карантинній зоні залишаться на дистанційному навчанні, - Шкарлет

Після осінніх канікул школи у «червоній» карантинній зоні залишаться на дистанційному навчанні. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Шкарлет зазначив, що загалом формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах.

За його словами, міністерство прагне забезпечити навчання дітей в повноформатному режимі, але зараз ситуація складна та вимагає відповідальності.

«Діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде «червона» зона, залишиться на дистанційному. На жаль», – наголосив урядовець.

Шкарлет додав, що міністерство намагатиметься після канікул забезпечити навчання учнів 1-4 класів в очному форматі, але учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах залежно від епідемічної ситуації.

«Ми розраховуємо на найкращий сценарій, але продовжуємо готуватися до різних викликів», – додав він.

Нагадаємо, Міносвіти оновило правила дистанційного навчання у школах: що змінилося.

Також українські школярі, згідно рекомендацією Міносвіти, мали б піти на екстрені канікули з 15 до 30 жовтня, а студенти вишів і технікумів – виїхати з гуртожитків і навчатись дистанційно до 15 листопада.