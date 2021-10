Дієтологиня назвала ідеальну їжу для сніданку

Дієтологиня Лорен Манакер: сніданок із яєць корисний і надовго втамовує голод

Американська дієтологиня Лорен Манакер назвала найкращий продукт для ситного та корисного сніданку. Про це пише видання Eat This, Not That!

На думку експертки, ідеальна їжа на сніданок – це яйця. Вони не надто калорійні, не містять вуглеводів і цукру, але багаті на поживні речовини, корисні жири і білок, який надовго втамовує голод. Манакер додала, що воліє починати день з омлету з двох яєць зі смаженими овочами та сиром.

Дієтолог розповіла про дослідження, яке у 2020 році провели австралійські фахівці. Його учасниками були люди із надмірною вагою, яких поділили на дві групи. Перші снідали яйцем та смаженим хлібом, другі – пластівцями з молоком та апельсиновим соком.

Як з'ясувалося, за чотири години люди з другої групи відчували сильніший голод і в обід з'їдали на 300 кілокалорій більше, ніж учасники із першої.

Нагадаємо, індійська дієтологиня Нмамі Агарвал назвала спосіб їсти яйця так, щоб вони приносили максимальну користь для здоров'я.

