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    Дієтологиня назвала ідеальну їжу для сніданку

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    Страви з яєць надовго втамовують голод - Дієтологиня назвала ідеальну їжу для сніданку
    Страви з яєць надовго втамовують голод
    Фото з відкритих джерел

    Дієтологиня Лорен Манакер: сніданок із яєць корисний і надовго втамовує голод

    Американська дієтологиня Лорен Манакер назвала найкращий продукт для ситного та корисного сніданку. Про це пише видання Eat This, Not That!

    На думку експертки, ідеальна їжа на сніданок – це яйця. Вони не надто калорійні, не містять вуглеводів і цукру, але багаті на поживні речовини, корисні жири і білок, який надовго втамовує голод. Манакер додала, що воліє починати день з омлету з двох яєць зі смаженими овочами та сиром.

    Дієтолог розповіла про дослідження, яке у 2020 році провели австралійські фахівці. Його учасниками були люди із надмірною вагою, яких поділили на дві групи. Перші снідали яйцем та смаженим хлібом, другі – пластівцями з молоком та апельсиновим соком.

    Як з'ясувалося, за чотири години люди з другої групи відчували сильніший голод і в обід з'їдали на 300 кілокалорій більше, ніж учасники із першої.

    Нагадаємо, індійська дієтологиня Нмамі Агарвал назвала спосіб їсти яйця так, щоб вони приносили максимальну користь для здоров'я.

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    Теги: їжа
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    Дієтологиня назвала ідеальну їжу для сніданку