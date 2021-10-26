В Україну завезли заражену гречку з Росії

Алерген, що викликає серйозні хвороби, у крупі виявили у партії товару

Держпродспоживслужба виявила небезпечний алерген у гречаній крупі, завезеній до Харкова з Росії. Небезпечний вантаж знаходився у вагонах на станції Вовчанськ. Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

«При проведенні фітосанітарного контролю вантажу з гречкою, в кількості 130,78 т, який прибув на залізничну станцію «Вовчанськ» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з Російської Федерації, виявлено регульований шкідливий організм амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolsa L.)», – йдеться в повідомленні.

Відносно вантажу застосовані фітосанітарні процедури. Інспектори склали протокол.

Амброзія полинолиста викликає алергічну реакцію, якщо потрапляє в дихальні шляхи людини.

Спричиняє запалення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і нападів бронхіальної астми.

Нагадаємо, вирощування гречки в Україні стає все менш привабливим для виробників через високу собівартість та порівняно низький зиск. Все більше вітчизняних агровиробників змушені відмовлятися від її культивування на користь прибутковіших агрокультур.

Раніше стало відомо, що купувати російську гречку не варто: справа не в політиці, а в якості.

Читайте також: