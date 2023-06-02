У Києві пройде засідання комісії з питань безпеки та надзвичайних ситуацій: яка причина

Після скандалу зі столичним укриттям відбудеться засідання комісії з питань безпеки та надзвичайних ситуацій

Комісія розглядатиме питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у столиці

Сьогодні, 2 червня, у Києві, за ініціативи мера Віталія Кличка, відбудеться засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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Зазначається, що засідання комісії ТЕБ та НС стосуватиметься питань координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києві.

У ньому візьмуть участь представники Департаментів КМДА, Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. Розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

До слова, сьогодні уряд видав доручення перевірити всі укриття в країні.

Як повідомлялося, у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття затримано чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.