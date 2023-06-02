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У Києві пройде засідання комісії з питань безпеки та надзвичайних ситуацій: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві пройде засідання комісії з питань безпеки та надзвичайних ситуацій: яка причина
Після скандалу зі столичним укриттям відбудеться засідання комісії з питань безпеки та надзвичайних ситуацій
фото з відкритих джерел

Комісія розглядатиме питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у столиці

Сьогодні, 2 червня, у Києві, за ініціативи мера Віталія Кличка, відбудеться засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що засідання комісії ТЕБ та НС стосуватиметься питань координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києві.

У ньому візьмуть участь представники Департаментів КМДА, Державної служби з надзвичайних ситуацій та правоохоронних органів.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені. Розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), та залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).  

До слова, сьогодні уряд видав доручення перевірити всі укриття в країні.

Як повідомлялося, у межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття затримано чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця. 

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Теги: надзвичайна ситуація укриття Київ

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