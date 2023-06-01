Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні

В ніч на 1 червня через те, що кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття, загинули люди

У будь-який час доби під час повітряної тривоги укриття мають бути доступними для всіх людей

Уряд України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні. Про це на своїй сторінці в Telegram написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні Уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей», – розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих осіб, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку.

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«Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися», – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.