Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні
В ніч на 1 червня через те, що кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття, загинули люди
фото ілюстративне

У будь-який час доби під час повітряної тривоги укриття мають бути доступними для всіх людей

Уряд України ухвалив протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів в країні. Про це на своїй сторінці в Telegram написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

«Під час цієї атаки мала місце неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити до укриття. Тому перш за все на сьогоднішньому засіданні Уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні і, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступними для всіх людей», – розповів Шмигаль.

Прем'єр додав, що будуть напрацьовані зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих осіб, хто своєю недбалістю наражає дітей та дорослих на смертельну небезпеку.

«Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися», – наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль укриття ракета війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта укриттів у місті Києві
Що не так з укриттями у Києві
Сьогодні, 14:49
Жінка, чиї родичі сьогодні загинули через замкнене укриття, емоційно звернулася до Кличка (відео)
Жінка, чиї родичі сьогодні загинули через замкнене укриття, емоційно звернулася до Кличка (відео)
Сьогодні, 14:03
Народний депутат нагадав, що основні завдання Київської міської військової адміністрації забезпечувати безпеку цивільного населенн
Люди загинули, бо укриття були закриті. Нардеп пояснив, хто має відповідати у Києві
Сьогодні, 13:25

Події в Україні

Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Наступ на Мар’їнку та висока ракетна загроза: яка ситуація на фронті
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла
Україна просить Німеччину про далекобійні Taurus. Країна відповіла
Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні
Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні
Пентагон закупить для України установки Gepard на $118 млн
Пентагон закупить для України установки Gepard на $118 млн
Держсекретар США анонсував дуже потужний пакет допомоги для України
Держсекретар США анонсував дуже потужний пакет допомоги для України
ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. Сирський повідомив деталі
ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. Сирський повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
40K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
30K
У Києві пролунали вибухи
20K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня
12K
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад годину
8678
Звільнення Білгородщини: російські партизани зробили нову заяву

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту