Розвідка назвала головну ціль окупантів

Юсов наголосив, що ракетний бліцкриг ворога провалився

Росія і досі мріє захопити Київ, проте столиця й надалі залишається нескореною ціллю ворога. Про це в інтервʼю оnline.ua розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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Восени та взимку провалився ракетний бліцкриг, коли росіяни намагалися знищити енергетичну інфраструктуру, занурити країну у блекаут, посіяти паніку. «Нічого з цього не вийшло, як і взяти Київ за три дні», – наголосив представник розвідки.

Тактика ракетних ударів змінилася і здебільшого тепер спрямована на те, аби ускладнити чи зірвати плани українських сил безпеки й оборони щодо звільнення окупованих територій, а головною ціллю окупантів і надалі залишається столиця України, тож небезпека для міста є постійною.

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«З іншого боку, цілі для пропаганди все одно мають бути сакральні, ідеологічні. І Київ, який чинить опір, Київ, який відігнав від себе новітню орду, залишається нескореною ціллю для агресора, тому небезпека залишається», – зауважив Юсов.

Однак, після того як партнери передали додаткові засоби ППО ворог хоче показати, нібито їхня зброя «аналог нєт» може щось зробити з українським військом і західною зброєю, проте у росіян нічого не виходить.

Зазначимо, за словами секретаря РНБО Данілова, Кремль намагається підняти рівень патріотизму серед росіян масованими атаками на столицю: Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна.

До слова, росіяни атакують військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури України та комбінують різні засоби ураження: повітряні сили назвали головні цілі росіян під час обстрілів.

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Нагадаємо, триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки. Крім того, російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку.