У результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули

12 осіб отримали поранення

Росіяни вбили дев’ятирічну дівчинку та її маму: що відомо про загиблих у Києві (фото)

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Під час нічної атаки росіян на Київ у ніч на 1 червня загинуло троє людей. Серед загиблих дев'ятирічна дівчинка, її мати і ще одна киянка. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«Сьогодні вночі Росія вбила дев’ятирічну дівчинку, її 34-річну маму і 33-річну жінку. Ще 12 осіб отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що під час чергової атаки Росії у столиці пошкоджено медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

«Поліцейські разом із іншими екстреними службами продовжують працювати на місцях та документують наслідки чергового нападу держави-терориста», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.