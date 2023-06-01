Люди загинули, бо укриття були закриті. Нардеп пояснив, хто має відповідати у Києві

Олексій Гончаренко: «президент Зеленський має, як мінімум, звільнити прямо зараз голову Військової адміністрації Києва Попка і голову Деснянської райдержадміністрації»

Відповідальність за те, що сьогодні у Києві під час повітряної тривоги загинули люди через закритті укриття, мають нести голова військової адміністрації міста та голова райджерадміністрації. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Хто відповідає за бомбосховища в столиці? Сторож? Чи голова військової адміністрації Попко разом з головами райджерадміністрацій? Може, все ж почнемо розмову з них? Президент Зеленський має, як мінімум, звільнити прямо зараз голову Військової адміністрації Києва Попка і голову Деснянської райдержаміністрації. А як максимум, ці обоє товаришів мають вже бути у правоохоронців», – написав Гончаренко.

Народний депутат нагадав, що основні завдання Київської міської військової адміністрації забезпечувати безпеку цивільного населення та здійснювати контроль режиму воєнного часу.

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«Я не розумію зовсім. Другий рік війни, а у нас закритті бомбосховища. Звісно, зараз ми почуєм багато розмов про сторожа, і який він алкоголік. Так, сторож має бути покараний. Це без питань. Але сторож відповідає за всі укриття?», – обурився Гончаренко.

Нагадаємо, мер Кличко вимагає відсторонити голову Деснянського району на період слідства.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Зауважимо, кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття. Поліція заарештувала охоронця поліклініки у Деснянському районі, який не відкрив бомбосховища під час повітряної тривоги. За словами місцевих, чоловік розпивав алкоголь на робочому місці та не відчиняв двері.