Кличко показав, яким буде сквер поблизу станції метро «Героїв Дніпра» (фото)

На території скверу будуть встановлена пергола, висадять сакури та дерева з ажурною кроною

Мер Києва Віталій Кличко оглянув, як тривають роботи з облаштування нового скверу поблизу станції метро «Героїв Дніпра» в Оболонському районі, де прибрали МАФи. Про це він написав у Telegram.

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«Департамент благоустрою нещодавно демонтував там 66 МАФів. Сьогодні на їх місці будують новий сквер з гарною і зручною інфраструктурою. Зокрема, на території скверу будуть встановлена пергола, висадять сакури, дерева з ажурною кроною. Ввечері на головній алеї дерева будуть підсвічені. Зручним це місце буде і для маломобільних верств населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз розчищаються та облаштовуються входи і виходи до станцій метрополітену. Адже підземні станції метрополітену є укриттями під час повтряних тривог. І важливо, щоб шляхи до них були вільними та безпечними.

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«Вже облаштовані зелені території на бульварі Миколи Міхновського, біля станції метро «Політехнічний інститут» та на вулиці Вишгородській – теж на місцях, де демонтували МАФи. Також активно тривають роботи зі створення гарного громадського простору з озелененням біля станції метро «Шулявська», – додав він.

Раніше Кличко повідомляв, коли відновиться рух Гаванським мостом у столиці.