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Кличко показав, яким буде сквер поблизу станції метро «Героїв Дніпра» (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко показав, яким буде сквер поблизу станції метро «Героїв Дніпра» (фото)
Ввечері на головній алеї дерева будуть підсвічені
фото: Віталій Кличко / Telegram

На території скверу будуть встановлена пергола, висадять сакури та дерева з ажурною кроною

Мер Києва Віталій Кличко оглянув, як тривають роботи з облаштування нового скверу поблизу станції метро «Героїв Дніпра» в Оболонському районі, де прибрали МАФи. Про це він написав у Telegram.

«Департамент благоустрою нещодавно демонтував там 66 МАФів. Сьогодні на їх місці будують новий сквер з гарною і зручною інфраструктурою. Зокрема, на території скверу будуть встановлена пергола, висадять сакури, дерева з ажурною кроною. Ввечері на головній алеї дерева будуть підсвічені. Зручним це місце буде і для маломобільних верств населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз розчищаються та облаштовуються входи і виходи до станцій метрополітену. Адже підземні станції метрополітену є укриттями під час повтряних тривог. І важливо, щоб шляхи до них були вільними та безпечними.

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«Вже облаштовані зелені території на бульварі Миколи Міхновського, біля станції метро «Політехнічний інститут» та на вулиці Вишгородській – теж на місцях, де демонтували МАФи. Також активно тривають роботи зі створення гарного громадського простору з озелененням біля станції метро «Шулявська», – додав він.

Раніше Кличко повідомляв, коли відновиться рух Гаванським мостом у столиці.

Теги: Віталій Кличко Київ метро

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