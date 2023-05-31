Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київські театри навіть гастролюють під час війни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київські театри навіть гастролюють під час війни
Загалом театри створили за рік повномасштабної війни 57 нових постановок
фото з відкритих джерел

Голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Київради анонсує оптимізацію муніципального театрального господарства

Київським театрам та муніципальним мистецьким колективам значно урізали видатки бюджету – у квітні та травні 2022 року фінансування відбувалося на рівні 40% від запланованого. Проте столичні театри не зупинили роботу навіть в надскладних умовах та навіть гастролюють за кордон. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха. 

«З вересня місто вже змогло повернутись до планових показників фінансування. Але я би не сказала, що театри виживають… Працюють та створюють», – зазначила депутатка.

Головною задачею минулого року була обороноздатність міста, а також забезпечення першочергових медичних та соціальних послуг. Це вплинуло на фінансування закладів культури, зокрема і театрів. Водночас, київські театри не зупинили роботу та у надскладних умовах спромоглися створювати новий культурний продукт.

Для прикладу, у Молодому театрі уже в липні минулого року відбулася прем'єра музичної вистави «Цап-кацап», яка народилася під час війни, а загалом театри створили за рік повномасштабної війни 57 нових постановок. У таких умовах це дуже багато, навіть для 20 київських муніципальних театрів. І головне, зазначає Муха, вдалось зберегти мережу: Київ не втратив жодного театру чи іншого муніципального культурного закладу.

Повністю за рахунок міського бюджету утримуються музеї, бібліотеки та заклади мистецької освіти. Інші заклади культури частково отримують фінансування (трансферти) з бюджету і решту заробляють власною діяльністю. На сьогоднішній день бюджетне фінансування становить орієнтовно — 70-80% від потреби.

«Ми мали дуже амбітні плани на цей рік, а останніми роками нам вдалося значно зміцнити матеріально-технічні бази театрів і багатьох закладів культури взагалі. Але тепер ми живемо у воєнний час і змушені скоротити велику частину видатків», – резюмувала Вікторія Муха.

Зараз театри та інші заклади культури працюють з урахуванням вимог воєнного часу. Наприклад, якщо театр має укриття, розраховане тільки на 100 осіб, і поблизу немає інших укриттів, він не може продати більше 100 квитків на одну виставу. Він має продати навіть менше, адже в укриття мають спуститися і актори, й інші працівники театру.

Суттєво вплинули відключення електроенергії. У багатьох закладах з'явилися власні генератори, але все одно грати при свічках і ліхтариках, у холодному приміщенні – те ще випробування.

«Але театри працюють, навіть гастролюють, просуваючи українське мистецтво за кордоном та тримаючи Україну у фокусі уваги. Наприклад, Театр на Лівому Березі їздив у Литву, Німеччину, Польщу, а Київська опера зараз показує свої вистави у Великій Британії. Хочеться окремо зазначити, що за участі творчої групи Київської опери балет сучасного українського композитора Олександра Родіна «Аладін» був поставлений на сцені Каунаського музичного театру та увійшов до його репертуару на постійній основі», – додала депутатка.

У Києві також планується певна оптимізація закладів культури, але вона точно не стосуватиметься театрів та музеїв. Вікторія Муха зазначила, що це будуть детально обговорювати пізніше, коли прийде час і буде напрацьоване рішення.

Нагадаємо, що український гурт «Антитіла» анонсував перший стадіонний концерт у Криму. Концерт має відбутися 23 серпня 2024 року, на стадіоні «Авангард».

Читайте також:

Теги: театр фінансування мистецтво Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад
Весняне водопілля у Києві: рівень води в Дніпрі знизився
28 квiтня, 09:54
Повітрофлотський проспект – великий простір на мапі міста, пов’язаний із нашою авіацією та досягненнями України у цій царині
Перейменування Повітрофлотського. Стали відомі цікаві деталі електронного голосування
27 квiтня, 14:24
Київрада розпочала процедуру створення Національного військового кладовища
Київрада розпочала процедуру створення Національного військового кладовища
20 квiтня, 13:56
Рівень води у річці Дніпро у Києві зростає: помітно наслідки
Повінь у столиці: рівень води на набережній Дніпра зріс (фото)
15 квiтня, 14:32
Київ потерпає від негоди
Україну накрили перші весняні грози: у Києві випав град
8 квiтня, 20:22
Могили воїнів ЗСУ потерпають від мародерів
Матір загиблого героя розповіла про масові крадіжки квітів та табличок із могил воїнів
5 квiтня, 07:32
Виявилося, що це вже не перші крадіжки чоловіків
Викрали велосипед та поцупили у магазині солодке. Поліція затримала горе-грабіжників
4 квiтня, 11:37
Російський актор розкрив вени на сцені перед повним залом
Російський актор скоїв суїцид прямо на сцені театру (відео)
31 березня, 05:02
Завершення опалювального сезону в Києві: Кличко назвав терміни
Завершення опалювального сезону в Києві: Кличко назвав терміни
30 березня, 17:53

Новини

Київські театри навіть гастролюють під час війни
Київські театри навіть гастролюють під час війни
Не лише УПЦ МП. У Києві діє п’ять релігійних організацій з центром у Росії (список)
Не лише УПЦ МП. У Києві діє п’ять релігійних організацій з центром у Росії (список)
Київрада закликає Московську церкву прибратися цивілізовано
Київрада закликає Московську церкву прибратися цивілізовано
В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві
В Україні краще, ніж в Євросоюзі? Голова Консультативної місії ЄС оцінив переваги життя у Києві
«Слуга народу» оголосила про відкликання мандата депутата Київради Трубіцина
«Слуга народу» оголосила про відкликання мандата депутата Київради Трубіцина
Кличко коронною фразою пожартував про атаку дронів на Москву (відео)
Кличко коронною фразою пожартував про атаку дронів на Москву (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
28K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
23K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
21K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
12K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
11K
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
29 травня, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту